Обстрелы и ракетные удары: Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью и утром российские оккупанты продолжали стрелять по всей линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под артиллерийским огнем снова оказался Угледар, а среди ночи два ракетных удара нанесены по Богатырю Великоновоселковской громады: повреждены окна, двери и фасад храма, разрушены подсобные помещения кафе.



На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде: в Остром повреждены линии электропередач, а утром под обстрел попало Дальнее. Одиночные «прилеты» были в Марьинке и Авдеевке.



На Горловском направлении россияне нанесли четыре ракетных удара по Константиновке: повреждения разной степени получили интернат, кинотеатр и общежитие. Периодические обстрелы зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской громад.



На Лисичанском направлении под обстрелы попали Серебрянка Северской громады, а также Торское и Заречное Лиманской громады.

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