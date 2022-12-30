Обстріли та ракетні удари: Кириленко розповів про ситуацію в Донецькій області

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі та вранці російські окупанти продовжували стріляти по всій лінії фронту в Донецькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі два ракетні удари завдано по Багатиру Великоновосілківської громади: пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кафе.



На Донецькому напрямку гучно було в Курахівській громаді: у Гострому пошкоджено лінії електропередач, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі «прильоти» були в Мар'їнці та Авдіївці.



На Горлівському напрямку росіяни завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці: ушкоджень різного ступеня зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано в околицях Часовоярської та Соледарської громад.



На Лисичанському напрямку під обстріли потрапили Серебрянка Сіверської громади, а також Торське й Зарічне Лиманської громади.

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