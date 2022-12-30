Известно, сколько мужчин погибли, пытаясь незаконно покинуть Украину

С момента введения военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть страну, 15 из них погибли. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook 30 декабря.



Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля начато более 2100 уголовных производств. Более 430 из них — за незаконную переправку, 1650 — за подделку документов, более 20 — за уклонение от призыва.



Кроме того, 950 человек получили сообщение о подозрении в совершении этих преступлений. Более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

С начала военного положения в стране обнаружено двенадцать утопленников на украинско-румынском речном участке границы, также пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.

16 ноября Верховная Рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 19 февраля 2023 года.