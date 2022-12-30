Відомо, скільки чоловіків загинули, намагаючись незаконно залишити Україну

З моменту запровадження військового стану в Україні 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити країну, 15 з них загинули. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook 30 грудня.



Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого розпочато понад 2100 кримінальних проваджень. Понад 430 із них — за незаконне переправлення, 1650 — за підробку документів, понад 20 — за ухилення від призову.

Крім того, 950 осіб отримали повідомлення про підозру у скоєнні цих злочинів. Понад 350 осіб вже притягнуто до кримінальної відповідальності.

З початку воєнного стану в країні виявлено дванадцять потонулих на українсько-румунській річковій ділянці кордону, також прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

16 листопада Верховна Рада продовжила термін військового стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 19 лютого 2023 року.