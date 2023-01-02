Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области за сутки

В первый день нового года полицейские Донецкой области задокументировали 16 атак российских войск. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов был ранен один человек в Бахмуте.



Армия РФ атаковала 8 населенных пунктов, города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Красногоровка, Иванополье.

«Оккупанты били из «Градов» и артиллерии. В результате артиллерийского обстрела в Бахмуте ранен человек. Из других населённых пунктов информации о пострадавших не поступало», - рассказали правоохранители.

Уничтожены и повреждены 6 гражданских объектов региона оккупантами за минувшие сутки – жилые дома, гараж, гражданское авто.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 28 человек, с начала обязательной эвакуации - более 34143 человек, среди них 5063 – дети, 1992 – люди с инвалидностью.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.