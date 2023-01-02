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Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу

02 січня 2023, 11:56

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

У перший день нового року поліцейські Донецької області задокументували 16 атак російських військ. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл було поранено одну людину в Бахмуті.

Армія РФ атакувала 8 населених пунктів, міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Веселе, Красногорівка, Іванопілля.

«Окупанти гатили з «Градів» і артилерії. Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті поранено людину. З інших населених пунктів інформації про постраждалих не надходило», - розповіли правоохоронці.

Знищено та пошкоджено 6 цивільних об'єктів регіону окупантами за минулу добу – житлові будинки, гараж, цивільне авто.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 28 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34143 особи, серед них 5063 – діти, 1992 – люди з інвалідністю.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.

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