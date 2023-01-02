Из-за ночной атаки армии РФ усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве

В ночь на 2 января российские войска атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Украины, из-за повреждений усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



Отмечается, что ситуация в украинской энергосистеме полностью контролируемая.



«Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток», - рассказали в компании.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.