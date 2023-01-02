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Через нічну атаку армії РФ ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві

02 січня 2023, 13:05

Через нічну атаку армії РФ ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві

У ніч на 2 січня російські війська знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру України, внаслідок атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що ситуація в українській енергосистемі повністю контрольована.

«Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята так і будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби», - розповіли в компанії.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.

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