На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм армии РФ

На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и контратакой захватили позиции оккупантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Русские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Впрочем, штурм провалился. В ходе боя охранники границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили. Бойцы продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях», - рассказали пограничники.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление, а боевые действия в марте будут «самыми жаркими».