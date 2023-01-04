На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм армії РФ

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакою захопили позиції окупантів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився. У ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили. Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях», - розповіли прикордонники.

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує серйозний наступ, а бойові дії у березні будуть «найспекотнішими».