Армия РФ обстреляла объект энергетической инфраструктуры на востоке Украины

Вечером 4 января на востоке Украины в результате обстрела российской армии поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



Отмечается, что в прифронтовых регионах на востоке и юге страны остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.



В «Укрэнерго» также рассказали, что потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание», - сообщили в компании.

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