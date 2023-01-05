Армія РФ обстріляла об'єкт енергетичної інфраструктури на сході України

Увечері 4 січня на сході України внаслідок обстрілу російської армії пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в «Укренерго».



Зазначається, що у прифронтових регіонах на сході та півдні країни залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.



В «Укренерго» також розповіли, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

«Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.», - повідомили у компанії.

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