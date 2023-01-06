Ночью оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области

Российские войска дважды за ночь нанесли удары по тяжелой артиллерии по двум общинам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«С десяток вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы», - написал он.

Резниченко рассказал также, что снарядами российских войск были разбиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач, а еще уничтожено хозяйственное сооружение.

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