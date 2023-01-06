Вночі окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська двічі за ніч завдали ударів з важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди неушкоджені», - написав він.

Резниченко розповів також, що снарядами російських військ було розбито кілька приватних будинків, газопровід та лінія електропередач, а ще знищено господарську споруду.

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