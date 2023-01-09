Війська РФ завдали ракетного удару по ринку на Харківщині. Загинула жінка, є поранені

Удар по селищу Шевченкове у Харківській області. Фото Олег Синєгубов

Російські війська завдали ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Харківської області у понеділок вранці. Відомо про загиблу жінку та семеро поранених.



«За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка. Решту постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали», — заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



У прес-службі ОВА уточнили, що на даний момент відомо про 1 загиблу та 7 постраждалих, серед яких 13-річна дитина.



За попередньою інформацією, удару по ринку було завдано з комплексу С-300.

Удар по селищу Шевченкове у Харківській області. Фото Олег Синєгубов