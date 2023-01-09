Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Війська РФ завдали ракетного удару по ринку на Харківщині. Загинула жінка, є поранені

09 січня 2023, 11:14

Війська РФ завдали ракетного удару по ринку на Харківщині. Загинула жінка, є поранені

Удар по селищу Шевченкове у Харківській області. Фото Олег Синєгубов Удар по селищу Шевченкове у Харківській області. Фото Олег Синєгубов

Російські війська завдали ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Харківської області у понеділок вранці. Відомо про загиблу жінку та семеро поранених.

«За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка. Решту постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали», — заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У прес-службі ОВА уточнили, що на даний момент відомо про 1 загиблу та 7 постраждалих, серед яких 13-річна дитина.

За попередньою інформацією, удару по ринку було завдано з комплексу С-300.

Удар по селищу Шевченкове у Харківській області. Фото Олег Синєгубов

Ще за темою

Місця
Харківська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:48
«ДНР» та «ЛНР» розповіли про жертви обстрілів за стуки
23:00
Головні події в окупації 8 січня
19:00
«ДНР»: Старобешівська та Зуївська ТЕС зазнали ударів. Є загиблі
15:51
У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
23:00
Головні події в окупації 7 січня
19:57
«ЛНР» заявила про вибух і пожежу на магістральному газопроводі
18:49
Біля окупованого Щастя партизани підірвали залізничну колію
16:22
Жителям окупації по ТБ показали різдвяне звернення Зеленського
12:19
Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому — ЦНС
10:27
«ДНР»: Кирієнко побував у Єнакієвому та Макіївці, його супроводжував Пушилін
09:17
Окупанти заявили, що збили безпілотник над Севастополем
08:46
«ДНР»: У житловому масиві Будівельників у Горлівці поранено жінку
23:55
Головні події в окупації 6 січня
18:47
Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ►
12:59
У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна у Міському саду
Всі новини
14:14
ЗСУ в районі Бахмута та Соледара посилили додатковими підрозділами
13:30
За місяць на Луганському напрямку ЗСУ розбили 78 одиниць техніки армії РФ
13:19
Обстріл Херсона: Зруйновано електропідстанцію
11:51
Минулої доби війська РФ 14 разів атакували Донецьку область
11:48
«ДНР» та «ЛНР» розповіли про жертви обстрілів за стуки
11:26
Армія РФ вранці обстріляла Костянтинівку та Курахове, є жертви
11:14
Війська РФ завдали ракетного удару по ринку на Харківщині. Загинула жінка, є поранені
10:42
У ЗСУ розповіли про важкі бої у Соледарі Донецької області
10:18
У Донецькій ОВА розповіли про обстріли військ РФ на трьох напрямках фронту
09:54
Сили оборони України продовжують деокупацію Луганської області — Гайдай
09:49
ЗСУ збили три вертольоти за добу, повідомив Генштаб
09:22
Війська РФ обстріляли дві громади Дніпропетровщини важкою артилерією
08:49
Окупанти вбили двох мирних жителів Донбасу за минулу добу
23:00
Головні події в окупації 8 січня
22:46
Соледар і Бахмут «тримаються» — туди перекинуть додаткові сили, заявив Зеленський
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували
08 січня, 17:49
Пожежа у Донецьку. Скріншот У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
08 січня, 15:51
Новий пакет військової допомоги: Що США передадуть Україні ► Новий пакет військової допомоги: Що США передадуть Україні ►
07 січня, 21:38

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама