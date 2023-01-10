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У Росії відмовилися публікувати списки військових, які загинули в Макіївці

10 січня 2023, 10:09

У Росії відмовилися публікувати списки військових, які загинули в Макіївці

Військовий комісар Самарської області Росії Олексій Вдовін відмовився публікувати списки російських військових, які загинули 1 січня внаслідок ракетного удару в Макіївці. Про це пише проект Sota.

За його словами, списки загиблих - конфіденційна інформація, яка може бути надана лише членам сімей. Він також сказав, що «щодо деяких військовослужбовців» військкомати самі сповістять рідних.

Раніше родичі мобілізованих скаржилися, що вони не мають інформації про те, чи живі їхні близькі. Петицію в інтернеті з вимогою оприлюднити списки загиблих та живих підписали майже 50 тисяч людей.

Ракетного удару по місту Макіївка Донецької області було завдано Збройними силами України в ніч із 31 грудня на 1 січня. Міноборони Росії заявило про 89 загиблих. Українська сторона оцінила кількість загиблих у 400, повідомивши також про 300 поранених. Очевидці говорять про «сотні» загиблих та постраждалих.

3 січня у Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані пройшли жалобні мітинги. Як повідомляє видання «Важливі історії», дружини мобілізованих розповіли, що їм не надають дані, хто з їхніх чоловіків живий, а хто загинув, і де ті, хто зараз вижив. Зв'язку майже з ким із них немає, військкомати найчастіше відмовляють родичам в інформації.

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