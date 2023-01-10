В Донецке сообщают о проблемах с интернетом

В оккупированном Донецке наблюдаются неполадки с интернетом. Об этом сообщают жители разных районов.



Люди пишут, что скорость интернета сильно упала, а у многих он полностью отсутствует.



Наличие проблем подтверждает телеком-оператор Matrix.



«С 20:25 наблюдаются потери по внешним направлениям. По этой причине у городских операторов могут наблюдаться неполадки в работе услуг и недоступность некоторых ресурсов. Информация о сроках устранения сбоев уточняется у магистрального оператора», — говорится в сообщении.