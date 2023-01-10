У Донецьку повідомляють про проблеми з інтернетом

В окупованому Донецьку спостерігаються неполадки з інтернетом. Про це повідомляють жителі різних районів.



Люди пишуть, що швидкість інтернету сильно впала, а у багатьох він повністю відсутній.



Наявність проблем підтверджує телеком-оператор Matrix.



«З 20:25 спостерігаються втрати за зовнішніми напрямками. З цієї причини у міських операторів можуть спостерігатися неполадки в роботі послуг і недоступність деяких ресурсів. Інформація про терміни усунення збоїв уточнюється у магістрального оператора», — ідеться в повідомленні.