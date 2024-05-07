Российский оккупант изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области

На оккупированной территории Луганщины россиянин из Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В. 4 мая ее тело обнаружили в лесополосе в поселке Дзержинский.
По подозрению в убийстве девушки задержан гражданин РФ, уроженец Владимирской области, 33-летний Андрей Курбасов.
По информации источников издания, мужчина признался, что изнасиловал девушку в автомобиле, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело он закопал и обложил камнями.
Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области разыскивают российского военного Юрия Галушко, которого обвиняют в расстреле 6 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка ВС РФ.