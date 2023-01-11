В результате обстрела Херсона 10 января получили ранения пять человек

В Херсоне вечером 10 января из-за обстрела под завалами дома погиб мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.



«Начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны», - говорится в сообщении.



По данным следствия, в течение 10 января вооруженные силы России обстреливали жилые кварталы города Херсона и пригородные населенные пункты. Около 22 часов в результате попадания снаряда в жилой дом в городе под завалами погиб мужчина.



Повреждены детская больница, частные дома и многоквартирные дома.



Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.