Внаслідок обстрілу Херсона 10 січня отримали поранення п'ятеро людей

У Херсоні ввечері 10 січня через обстріл під завалами будинку загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.



«Почато досудове розслідування щодо кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, протягом 10 січня збройні сили Росії обстрілювали житлові квартали міста Херсона та приміські населені пункти. Близько 22 години внаслідок попадання снаряда в житловий будинок у місті під завалами загинув чоловік.



Пошкоджено дитячу лікарню, приватні будинки та багатоквартирні будинки.



Прокурори разом із слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.