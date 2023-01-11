Зеленський про Соледар: Донецький напрямок тримається

Бої на Донбасі продовжуються, сказав у відеозверненні 11 січня президент України Володимир Зеленський.



«Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, нібито якась частина нашого міста Соледар, повністю зруйнованого окупантами — нібито це якесь досягнення Росії», — сказав Зеленський.



Він наголосив, що бої продовжуються, «Донецький напрямок тримається», а уявну перемогу в районі Соледара подають росіянам, «щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію».



Російські окупаційні війська не залишають спроб повного захоплення Донецької області, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



Раніше засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його підрозділи самостійно взяли під контроль Соледар. За його словами, «у центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої». Сьогодні Міноборони РФ фактично спростувало слова Пригожина.



Заяву про захоплення Соледара Росією сьогодні спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. В Інституті вивчення війни не вважають такими, що відповідають дійсності, російські заяви про повний контроль над Соледаром. Водночас аналітики зазначили, що незрозуміло, хто контролює квартали міста через динамічні бої.



Радник Офісу президента України Олексій Арестович учора ввечері заявив, що сили РФ контролюють лише східні околиці Соледара.