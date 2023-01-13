Минобороны Украины готовится к возможному весеннему наступлению армии РФ

Армия РФ может попытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления с временно оккупированных населенных пунктов Юга и Востока Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



«Весна - лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать и мы, конечно, должны быть готовы начать», - сказал он.

Он заявил, что войску Украины нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока армия ждет поставок западного оружия от партнеров.

По оценке Резникова, повторного вторжения войск РФ из Беларуси не будет, так как наступление с севера «займет много времени, и они не имеют ресурсов».

Кроме того министр на фоне ранее озвученных планов Польши и Британии выделить Украине танки, заявил, что ВСУ получит и боевые самолеты или реактивные самолеты, а также «оружие дальнего радиуса действия для поражения целей за 300 км», поскольку в западных странах «все меняется».

Также Резников сказал, что Украина де-факто уже стала членом НАТО, а в ближайшее время станет членом НАТО и де-юре.

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