Міноборони України готується до можливого весняного наступу армії РФ

Армія РФ може спробувати зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для наступу з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня та Сходу України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



«Весна - найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і ми, звичайно, маємо бути готові почати», - сказав він.

Він заявив, що війську України потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки армія чекає на постачання західної зброї від партнерів.

За оцінкою Резнікова, повторного вторгнення військ РФ з Білорусі не буде, оскільки наступ з півночі «займе багато часу, і вони не мають ресурсів».

Окрім того, міністр на тлі раніше озвучених планів Польщі та Британії виділити Україні танки, заявив, що ЗСУ отримає і бойові літаки або реактивні літаки, а також «зброю далекого радіусу дії для ураження цілей за 300 км», оскільки в західних країнах «все змінюється».

Також Резніков сказав, що Україна де-факто вже стала членом НАТО, а найближчим часом стане членом НАТО де-юре.

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