Ні Україна, ні РФ не контролюють місто Соледар у Донецькій області. Про це в інтерв'ю Le Monde повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ситуація складна, навіть дуже складна, це Верденська битва 21 століття, яка зараз відбувається у Бахмуті та Соледарі. Бої тривають уже кілька місяців, але нашим бійцям вдається зберігати свої позиції... Перед нами людська маса, яка безперестанку атакує, атакує, атакує», — сказав він.



Також Єрмак повідомив, що Соледар зараз — це «місце вуличних битв, де жодна із сторін не контролює місто». Водночас голова ОП визнав, що армія РФ є у місті, але не контролює його.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара на Донеччині стали свідками організованого відведення українських військ.