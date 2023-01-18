Ночью оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области

Ночью российские оккупационные войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его информации, более двух десятков российских снарядов прилетели в две общины Днепропетровщины - Марганецкую и Красногригорьевскую.
Резниченко отметил, что обошлось без жертв, но повреждены дома и линии электропередач.
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