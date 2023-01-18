Вночі окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області

Вночі російські окупаційні війська тричі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його інформацією, понад два десятки російських снарядів прилетіли до двох громад Дніпропетровщини - Марганецьку та Червоногригорівську.



Резніченко зазначив, що обійшлося без жертв, але пошкоджено будинки та лінії електропередач.

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