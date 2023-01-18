Кириленко: В Соледарской громаде — напряженная ситуация

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области этой ночью российские силы продолжали стрелять на разных участках по всему фронту. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении один человек ранен в Орловке Очеретинской громады, в селе повреждены шесть частных домов. Еще три дома повреждены в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады.



На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской громаде. Под обстрелами Парасковиевка, Раздоловка, Федоровка и окрестности Соледара.



На Лисичанском направлении шумно было в Северске и в окрестностях Звановской громады. В Лиманской громаде поврежден дом в Тернах, зафиксировано около 20 «прилетов» по Торскому и Заречному.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены двое мирных жителей.



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