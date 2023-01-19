Армия РФ ударила «Градами» и тяжелой артиллерией по Никопольщине. Фото: Валентин Резниченко

Ночью российская армия ударила РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Более 30 российскими снарядами оккупанты ударили по Красногригорьевской и Марганецкой общинам. По предварительной информации Резниченко, люди не пострадали.

«Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается», - написал глава Днепропетровской ОВА.

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