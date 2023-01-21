Массовая эвакуация: Из Херсона на Львовщину поездом вывезли пациентов больниц

Эвакуация. Фото: Львовской ОВА

Сегодня состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.



«Все пациенты — люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей. Во Львовскую область их привез специальный поезд. Спасибо специалистам Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллегам из Польши, которые оперативно встретили пациентов и направили на дальнейшее лечение в медучреждения нашей области», — отметил Козицкий.



По его словам, пациентов сопровождали специалисты организации «Врачи без границ».



«Для этого привлекли 26 карет "скорой". Люди, которых эвакуировали, — в безопасности и получают всю необходимую помощь», — подытожил глава области.