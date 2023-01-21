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Масова евакуація: Із Херсона на Львівщину потягом вивезли пацієнтів лікарень

21 січня 2023, 15:32

Масова евакуація: Із Херсона на Львівщину потягом вивезли пацієнтів лікарень

Евакуація. Фото: Львівської ОВА Евакуація. Фото: Львівської ОВА

Сьогодні відбулася наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували в медзакладах Херсона та околиць. На Львівщину їх привіз спеціальний потяг. Спасибі фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам із Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів і направили на подальше лікування до медзакладів нашої області», — зазначив Козицький.

За його словами, пацієнтів супроводжували фахівці організації «Лікарі без кордонів».

«Для цього залучили 26 карет "швидкої". Люди, яких евакуювали, — у безпеці та отримують усю необхідну допомогу», — підсумував очільник області.

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