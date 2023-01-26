Масований ракетний удар: Працює ППО, в Києві — вибухи, є загиблий і постраждалі

Російські військові можуть здійснити чергову масовану ракетну атаку просто зараз. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



Вона наголосила, що не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.



«Зараз ми спостерігаємо активність ворожої авіації — стратегічної — з напрямку Каспійського моря», — сказала вона.



За інформацією ОК «Південь», у Чорному морі перебувають три ракетоносії, готові в будь-який момент запустити до 20 «Калібрів».



Гуменюк сказала, що окупанти продовжують використовувати напрацьовану тактику: спочатку запускають дрони-камікадзе, щоб виснажити українську систему ППО. Після цього здійснюється масований ракетний удар.



Зазначимо, що в Україні оголошено повітряну тривогу.



Також у низці областей через загрозу ракетної атаки, за інформацією «ДТЕК», застосовуються превентивні відключення світла.



Пізніше очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про пуск крилатих ракет.



Оновлено. Російські окупанти запустили ракети по Україні. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, українська ППО вже збила кілька ракет.



Про вибухи та можливу роботу ППО повідомляють у Дніпропетровській та Київській областях, у Миколаївській області, у Вінниці та Одесі. Роботу ППО підтвердили в Київській обласній військовій адміністрації.

Борзов поінформував, що триває повітряний бій. Він наголосив, що ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю.



У КМВА зазначили, що окупанти випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. ППО збила всі повітряні цілі.



Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що є влучання російських ракет у Вінницькій області.



Про вибухи повідомляють у Житомирській області, Запоріжжі та Києві. Дим у Запорізькій області:

Вибух у Києві підтвердив мер міста Віталій Кличко.



Кличко також повідомив про вибухи в Дніпровському районі столиці.



«Усі служби прямують на місце», — зазначив він.



Фото з місця «прильоту» в Києві публікують Telegram-канали. Зазначають, що у машин, які стоять поруч, вилетіло скло.



У КГВА повідомили, що через падіння частини російської ракети в Голосіївському районі столиці є постраждалі.



Кличко уточнив, що через влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого та двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.



В Одеській області через ракетні удари пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Без постраждалих, заявив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.



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