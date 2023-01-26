«Азов» расширяется до штурмовой бригады

Подразделение Сил специальных операций «Азов» преобразовано в бригаду – отныне это 3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе подразделения.



«Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе добровольческого отряда терробороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения России в Украину. Скелетом подразделения стали ветераны полка "Азов" и представители Азовского движения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в марте отряд был расширен в отдельный полк специального назначения «Азов», а затем реформирован в отдельное подразделение в составе ВСУ и передислоцирован на Запорожское направление.

На сегодня бригада находится на самом горячем участке фронта – ведет бои за Бахмут.