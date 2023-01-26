«Азов» розширюється до штурмової бригади

Підрозділ Сил спеціальних операцій «Азов» перетворено на бригаду – відтепер це 3-я окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляється у прес-релізі підрозділу.



«Третю окрему штурмову бригаду було сформовано на основі добровольчого загону тероборони "Азов", створеного в Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скелетом підрозділу стали ветерани полку "Азов" та представники Азовського руху», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у березні загін було розширено до окремого полку спеціального призначення «Азов», а потім реформовано в окремий підрозділ у складі ЗСУ та передислоковано на Запорізький напрямок.

На сьогодні бригада знаходиться на найгарячішій ділянці фронту – веде бої за Бахмут.