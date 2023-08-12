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В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►

12 августа 2023, 23:54

В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►

  • Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами. Почему это событие выглядит как издевательство над Чечней и Украиной?
  • В России показали содержание нового учебника по истории. Что в нем написали о так называемой «Спецоперации» и оккупации украинских территорий?
  • Силы обороны Украины нарушают логистику российских сил на Юге — из строя выведено два моста, которые соединяют Крым и Херсонскую область. На долго ли?

Об этом, а также о других событиях в оккупации, рассказываем в проекте «За Гранью».

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