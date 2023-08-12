В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►

Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами. Почему это событие выглядит как издевательство над Чечней и Украиной?

В России показали содержание нового учебника по истории. Что в нем написали о так называемой «Спецоперации» и оккупации украинских территорий?

Силы обороны Украины нарушают логистику российских сил на Юге — из строя выведено два моста, которые соединяют Крым и Херсонскую область. На долго ли?

Об этом, а также о других событиях в оккупации, рассказываем в проекте «За Гранью».