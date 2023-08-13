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В Херсонской области армия России убила шесть человек. Погиб младенец

13 августа 2023, 12:27

В Херсонской области армия России убила шесть человек. Погиб младенец

В результате российских артобстрелов погиб маленький ребенок. Фото: телеграм-канал Игоря Клименко В результате российских артобстрелов погиб маленький ребенок. Фото: телеграм-канал Игоря Клименко

Утром 13 августа войска России убили шесть человек в Херсонской области, в том числе младенца.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья — муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое», — говорится в сообщении.

В Станиславе зафиксировано 12 прилетов. Погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована, она получает медицинскую помощь.

«Террористы добровольно никогда не перестанут убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Иного они не понимают», — отметил Клименко.

Напомним, 499 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России, больше всего детей пострадало в Донецкой области.

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