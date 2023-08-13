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На Херсонщині армія Росії вбила шестеро людей. Загинуло немовля

13 серпня 2023, 12:27

На Херсонщині армія Росії вбила шестеро людей. Загинуло немовля

Внаслідок російських артобстрілів загинула маленька дитина. Фото: телеграм-канал Ігоря Клименка Внаслідок російських артобстрілів загинула маленька дитина. Фото: телеграм-канал Ігоря Клименка

Вранці 13 серпня війська Росії вбили шестеро людей на Херсонщині, зокрема немовля.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У Широкій Балці внаслідок ворожих артилерійських обстрілів загинув місцевий житель та родина — чоловік, дружина та їхня дочка, якій лише 23 дні від народження. 12-річний син госпіталізований у тяжкому стані. Стан дитини критичний», — йдеться у повідомленні.

У Станіславі зафіксовано 12 прильотів. Загинули двоє чоловіків. Ще одну жінку травмовано, вона отримує медичну допомогу.

«Терористи добровільно ніколи не перестануть вбивати мирних людей. Терористів треба зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють», — зазначив Клименко.

Нагадаємо, 499 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Росії, найбільше дітей постраждало на Донеччині.

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