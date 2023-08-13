Пожежа на звалищі у Маріуполі. Відео виклали очевидці

У Маріуполі на звалищі сталася велика пожежа.



Про це повідомили місцеві жителі у телеграм-каналі.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що базу росіян у місті знищено.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, партизани спалили російську базу вдень 13 серпня.

Радник мера оприлюднив фото пожежі, але не надав іншої інформації.

Нагадаємо, раніше неподалік Маріуполя окупаційні війська влаштували перестрілку між своїми підрозділами, є загиблі та поранені серед цивільного населення.