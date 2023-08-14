Наслідки ракетного удару по Юріївці. Фото: соцмережі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «приліт» за позиціями російських військових у тимчасово окупованій Юріївці Маріупольського району.



«Влучання у табір окупантів у таборі „Хвиля“. Дуплет. Жоден місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Однак у окупантів рахунок йде вже на десятки», — написав Андрющенко в Telegram.



У так званому «СЦКК ДНР» заявили про поранення хлопчика 2017 року народження у селі Юріївка.



Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що Сили оборони в понеділок, 14 серпня, завдали удару по командному пункту російських окупантів у селі Юріївка в районі Маріуполя.



У повідомленні СтратКому сказано, що удар був близько 11:00.



Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Урзуфі поблизу Маріуполя сталася стрілянина за участю «кадировців» та військової комендатури росіян. Є загиблі та поранені.