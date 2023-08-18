Верещук: Активизировался выезд людей из захваченных РФ территорий Украины

В Сумском направлении на подконтрольную территорию выезжает ежедневно около 200 мирных жителей. Об этом заявила в эфире телемарафона министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Я хочу поблагодарить людей, которые выезжают с оккупированных территорий. Пока этот процесс активизировался. Например, на Сумском направлении более 200 человек ежедневно выезжает и спасается от оккупантов», — отметила Верещук.



Она призвала людей выезжать в Украину через территорию РФ и пеший переход в Сумскую область. Верещук напомнила, что в Сумской области действует бесплатный эвакотранспорт.

C 6 августа на границе Белгородской области России и Сумской области Украины возобновил работу пункт пропуска Колотиловка — Покровка, через который украинцы могут выехать с оккупированных территорий.