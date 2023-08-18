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Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України

18 серпня 2023, 14:24

Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України

У Сумському напрямку на підконтрольну територію щодня виїжджає близько 200 мирних жителів. Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Я хочу подякувати людям, які виїжджають із окупованих територій. Поки що цей процес активізувався. Наприклад, на Сумському напрямі понад 200 осіб щодня виїжджають та рятуються від окупантів», — зазначила Верещук.

Вона закликала людей виїжджати в Україну через територію РФ та піший перехід до Сумської області. Верещук нагадала, що на Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт.

З 6 серпня на кордоні Білгородської області Росії та Сумської області відновив роботу пункт пропуску Колотилівка — Покровка, через який українці можуть виїхати з окупованих територій.

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