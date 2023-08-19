В Чернигове из-за ракетного удара за медпомощью обратились 140 человек, 41 госпитализирован

Последствия удара по Чернигову. Фото: ОВА

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова ранения пострадали 140 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Сегодня россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за медицинской помощью, госпитализирован 41», — отметил он.

Чаус рассказал, что в драмтеатре, по которому был нанесен удар, проводилась встреча представителей бизнеса и волонтерского сообщества.



«Мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Подобные мероприятия уже были в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. Как именно россиянам стало известно об этом мероприятии — сейчас занимаются правоохранительные органы», — подчеркнул он.



Глава ОВА также уточнил, что по информации организаторов, после объявления воздушной тревоги, всем участникам было предложено пройти в укрытие. В результате российского удара пострадали также люди, которые находились в центре города, шли из церкви, или просто проезжали рядом.

Российские войска нанесли ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова. В результате попадания ракеты произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.



В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов.



19-21 августа объявлены в Чернигове днями траура.