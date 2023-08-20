Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову збільшилося до 156

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова зросло до 156 осіб. Про це заявив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба.



«Чернігів. Цинічний обстріл центру міста. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, із них 41 особа у лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих», — йдеться у повідомленні.



Кулеба додав, що внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.



19 серпня окупанти ракетою «Іскандер» вдарили центром Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОДА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.



У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів.