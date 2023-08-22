Армія РФ вночі обстріляла Вовчанськ: рятувальники з-під завалів дістали жінку

Російські окупанти цієї ночі гатили по Харківській області. Зокрема, під ворожий обстріл потрапив Вовчанськ. Рятувальники дістали з-під завалів жінку. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено та зруйновано 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку», – повідомив він.

За словами глави регіону, серйозних тілесних ушкоджень у жінки не було, госпіталізації не потребувала.



Також близько 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.



«Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожими ударами були Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілка, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти», — зазначив він.

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Крім того, у Куп'янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.



Близько 10 години в селі Шестаково Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої вибухнув трактор. Поранився та був госпіталізований у стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.



Нагадаємо, 20 серпня окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області, є загиблий.