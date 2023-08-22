УП: На аэродромах «Сольцы» и «Шайковка» полностью уничтожены два Ту-22, били дронами

Взрыв бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме в Новгородской области 19 августа. Фото: соцсети

В результате атак на российские аэродромы «Сольцы» и «Шайковка» были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета повреждены. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.



Источник издания сообщает, что аэродромы были атакованы квадрокоптерами с территории РФ.



21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром. Там, как утверждалось, повреждения получил неиспользуемый самолет.



19 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении не менее одного самолета.



Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик вооруженных сил РФ.