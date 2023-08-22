УП: На аеродромах «Сільці» та «Шайківка» повністю знищено два Ту-22, били дронами

В результаті атак на російські аеродроми «Сільці» і «Шайківка» було повністю знищено двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, ще два літаки пошкоджено. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.
Джерело видання повідомляє, що аеродроми атакували квадрокоптери з території РФ.
21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому в Калузької області вранці. Там, як стверджувалося, пошкодження отримав літак, який не використовується.
19 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження не менше одного літака.
Згодом ЗМІ повідомили, що в результаті атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник збройних сил РФ.