Экс-сотрудница «миграционной службы ДНР» по соглашению получила три года условно

Соломенский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 21 августа.



Согласно материалам дела, уроженка Донецка с 2012 по 15 сентября 2014 года была инспектором отдела адресно-справочной работы управления паспортной работы, гражданства и регистрации физических лиц Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области.



В сентябре 2014 года она согласилась на должность исполняющей обязанности старшего инспектора отдела адресно-справочной работы «миграционной службы „МВД ДНР“».



«С 1 ноября 2014 года ее назначили старшим инспектором отдела адресно-справочной работы Миграционной службы „МВД ДНР“. Женщина получала ежемесячную заработную плату в рублях. В ее обязанности входила обработка картотек, которые поступали из районных паспортных отделов, обработка и ввод адресных листков в общую картотеку, ввод и обработка картотек „Сторожевых карт“ и другое», — говорится в сообщении.



30 октября 2017 года женщина прекратила работу, однако не сообщила о существовании непредвиденного законом вооруженного формирования органы государственной власти или органы местного самоуправления Украины и продолжала находиться в оккупации.



Как женщина оказалась на неподконтрольной территории Украины, в приговоре не уточняется. Уголовное производство по нему зарегистрировано в декабре прошлого года.



Обвиняемая заключила с прокурором соглашение. Она признала вину в участии в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования (ч.2 ст. 260 УК).



Суд назначил согласованное сторонами наказание, а именно 3 года лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытательным сроком 3 года.