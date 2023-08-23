Екс-співробітниця «міграційної служби ДНР» за згодою отримала три роки умовно

Солом'янський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винності у справі щодо участі у незаконному збройному формуванні. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 серпня.



Згідно з матеріалами справи, уродженка Донецька з 2012 до 15 вересня 2014 року була інспектором відділу адресно-довідкової роботи управління паспортної роботи, громадянства та реєстрації фізичних осіб Головного управління Державної міграційної служби України в Донецькій області.



У вересні 2014 року вона погодилася на посаду виконувача обов'язків старшого інспектора відділу адресно-довідкової роботи «міграційної служби „МВС ДНР“».



«З 1 листопада 2014 року її призначили старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи Міграційної служби „МВС ДНР“. Жінка отримувала щомісячну заробітну плату у рублях. До її обов'язків входила обробка картотек, які надходили з районних паспортних відділів, обробка та введення адресних листків у загальну картотеку, введення та обробка картотек „Вартових карт“ та інше», — йдеться у повідомленні.



30 жовтня 2017 року жінка припинила роботу, проте не повідомила про існування непередбаченого законом збройного формування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування України та продовжувала перебувати в окупації.



Як жінка опинилася на непідконтрольній території України, у вироку не уточнюється. Кримінальне провадження за ним зареєстровано у грудні минулого року.



Обвинувачена уклала з прокурором угоду. Вона визнала провину у участі у діяльності непередбачуваного законом збройного формування (ч.2 ст. 260 КК).



Суд призначив узгоджене сторонами покарання, а саме 3 роки позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробувальним строком на 3 роки.