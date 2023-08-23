Президент Литви анонсував передачу Україні пускових установок NASAMS

Литва наступного місяця передасть Україні пускові установки NASAMS. Фото: Twitter Гітанаса Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це станеться вже наступного місяця, у вересні. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Лідер Литви під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським зазначив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну. Крім того, президент анонсував постачання військового озброєння.

«Литва поставить Україні пускові установки NASAMS наступного місяця», — написав він.

NASAMS — пересувний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічною метою, що маневрує, на малих і середніх висотах. NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі.

Нагадаємо, що 23 серпня до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він приїхав на відзначення Дня Незалежності.