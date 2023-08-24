У Бахчисараї проводять обшуки у активістів та родичів політв'язнів

Масові обшуки у Бахчисараї. Фото: «Кримська солідарність»

У Бахчисараї повідомляють про обшуки активістів «Кримської солідарності» та родичів політв'язнів. Поки що відомо про шістьох затриманих: Аметхан Умеров, Сейдамет Мустафаєв, Руслан Асанов, Абдулмеджит Сейтумеров, Ельдар Якубов, Ремзі Німетулаєв.

«Сейдамета Мустафаєва вулицю повністю оточили, хлопці знаходяться за 300 метрів від будинку, ближче до будинку підійти не дають. Одна людина під'їхала ближче, стояла за 150 метрів від будинку. До нього одразу підійшли співробітники, які прибули на обшук із запитанням: "Що ти тут робиш?". Він їм поставив зустрічне запитання. Співробітники схопили його за волосся і потягли по землі, обшукали всю машину, переглянули прописку в паспорті. У старому місті ситуація не краща, зібралися старійшини, але їм сказали, що якщо вони підійдуть ближче, то заберуть їх усіх», — повідомив житель Бахчисарая.

Ранкові обшуки в активістів у Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Окупанти також затримали Аметхан Умерова, батька п'ятьох дітей. Він був учасником пікету у Москві 11 липня 2019 року. Тоді під будівлею Верховного суду РФ затримали 46 кримських татар, які приїхали висловити протест через масові арешти на півострові. Щодо всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП (Порушення встановленого порядку організації чи проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування).



Більшість затриманих – багатодітні батьки чи опікуни інвалідів, людей з обмеженими можливостями. Співробітники ФСБ повідомили родичів затриманих, що їх відвозять до Сімферополя.

Нагадаємо, у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров.